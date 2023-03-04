«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф КХЛ
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Встреча в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей шайбами отметились Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За гостей забили Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский.
Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт 6 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.