«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За гостей забили Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский.

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт 6 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.