Ротенберг: уровень Кубка Первого канала не хуже этапов Евротура

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил отличную организацию Кубка Первого канала по хоккею в Санкт-Петербурге.

«Уровень соперников этого турнира в сравнении с турнирами Евротура? Наш и уровень наших соперников — не хуже финнов, шведов и чехов. Вратарь Назаров как сегодня сыграл? Он тащил два периода! Надо честно и объективно оценивать всё происходящее на льду. Международный уровень — это выступления за страну. Вы думаете, у белорусов не будет мотивации? Она будет на уровне президента их страны. Мы это знаем, и это правильно. Там очень серьёзно относятся к развитию хоккея: строят арены, развивают игроков. Все белорусы в клубах КХЛ — лидеры своих команд», — заявил Ротенберг корреспонденту RT.

Сборная «Россия 25» нанесла поражение команде «Звёзды и ВХЛ» (5:2) в рамках матча на Кубке Первого канала.

Ранее главный тренер команды «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал выступление своих хоккеистов в матче со сборной «Россия 25».