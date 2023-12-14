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Ротенберг: уровень Кубка Первого канала не хуже этапов Евротура

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил отличную организацию Кубка Первого канала по хоккею в Санкт-Петербурге.
Ротенберг: уровень Кубка Первого канала не хуже этапов Евротура
  • РИА Новости

«Уровень соперников этого турнира в сравнении с турнирами Евротура? Наш и уровень наших соперников — не хуже финнов, шведов и чехов. Вратарь Назаров как сегодня сыграл? Он тащил два периода! Надо честно и объективно оценивать всё происходящее на льду. Международный уровень — это выступления за страну. Вы думаете, у белорусов не будет мотивации? Она будет на уровне президента их страны. Мы это знаем, и это правильно. Там очень серьёзно относятся к развитию хоккея: строят арены, развивают игроков. Все белорусы в клубах КХЛ — лидеры своих команд», — заявил Ротенберг корреспонденту RT.

Сборная «Россия 25» нанесла поражение команде «Звёзды и ВХЛ» (5:2) в рамках матча на Кубке Первого канала.

Ранее главный тренер команды «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал выступление своих хоккеистов в матче со сборной «Россия 25».

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