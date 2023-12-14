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Воеводин: у команды «Звёзды и ВХЛ» было всего две тренировки, чтобы найти плечо друг друга

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Главный тренер команды «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал выступление своих хоккеистов в матче со сборной «Россия 25» в рамках Кубка Первого канала (2:5).
Воеводин: у команды «Звёзды и ВХЛ» было всего две тренировки, чтобы найти плечо друг друга
  • Gettyimages.ru

«Вышли играть одной командой. У нас было всего две тренировки, чтобы найти плечо друг друга. Не скажу, что недоволен качеством игры, мы показали содержательный хоккей, насколько мы могли это сделать. Мы верили, что сможем навязать контригру против сборной России. Подскажем ребятам, в чём можем прибавить перед следующей встречей. Сравнивать уровень этой команды с игроками КХЛ ещё очень рано», — сказал тренер корреспонденту RT.

Ранее Владислав Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством.

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