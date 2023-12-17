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Тренер сборной Белоруссии Кольцов заявил, что хоккеист Бокун ударил судью на эмоциях

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Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов объяснил стычку защитника команды Даниила Бокуна с арбитром матча Кубка Первого канала против команды «Звёзды и ВХЛ».

«Я не разговаривал с Бокуном. Это эмоции. Арбитр оказался у него на пути, и Даниил, наверное, хотел немного оттолкнуть его и вступить в борьбу с соперником», — приводит слова Кольцова корреспондент RT.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась поражением белорусской сборной в овертайме со счётом 4:5.

В первом периоде Бокун ударил арбитра и был удалён до конца игры.

Ранее сообщалось, что команда «Звёзды и ВХЛ» обыграла сборную Белоруссии в матче Кубка Первого канала.

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