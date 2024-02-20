Набравший шесть очков Капризов не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ.

Накануне россиянин забросил три шайбы и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

Первой звездой признан одноклубник Капризова Йоэль Эрикссон Эк, также набравший шесть (3 + 3) очков.

Вторая звезда — Шон Монахан («Виннипег»), оформивший хет-трик в игре с «Калгари». Третья — Патрик Кейн («Детройт»), сделавший результативную передачу, которая оказалась для него 800-й в НХЛ.

Ранее Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ.