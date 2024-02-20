Набравший шесть очков Капризов не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
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Накануне россиянин забросил три шайбы и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».
Первой звездой признан одноклубник Капризова Йоэль Эрикссон Эк, также набравший шесть (3 + 3) очков.
Вторая звезда — Шон Монахан («Виннипег»), оформивший хет-трик в игре с «Калгари». Третья — Патрик Кейн («Детройт»), сделавший результативную передачу, которая оказалась для него 800-й в НХЛ.
Ранее Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ.