Впервые в карьере: Минтюков оформил ассистентский хет-трик, но Чинахов и Тарасов помогли победить «Коламбусу»

Защитник Павел Минтюков впервые в карьере отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его результативные действия помогли «Анахайму» отыграться со счёта 0:4 в противостоянии с «Коламбусом». Однако концовка встречи осталась за гостями, в составе которых ярко проявили себя другие россияне. Нападающий Егор Чинахов забросил решающую шайбу, а голкипер команды Даниил Тарасов совершил 27 сейвов.

В четверг многие российские звёзды, выступающие в Национальной хоккейной лиге, отдыхали. Однако в программе игрового дня был один матч, который выделялся на фоне остальных — противостояние «Анахайма» и «Коламбуса». Команды находятся в подвале турнирной таблицы и не ведут борьбу за место в плей-офф Кубка Стэнли. Но интересен он оказался тем, что на лёд вышли сразу семь отечественных спортсменов, причём трое из них обратили на себя внимание.

Более активными в первые минуты выглядели гости. Неудивительно, что ни открыли счет в матче, друге дело, что гол вышел немного комичным: шайба после щелчка Джонни Годро срикошетила от шлема голкипера хозяев Джона Гибсона сначала в конёк левой ноги защитника Зака Веренски, а потом и колено правой, и только затем закатилась в пустые ворота. Почти сразу же нападающий «Блю Джекетс» продемонстрировал, что умеет не только мощно бросать, но и изящно обыгрывать, благодаря чему увеличил преимущество.

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А точку в первом периоде поставил Веренски, оформивший дубль. При этом голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 10 бросков по своим воротам. Так что на перерыв команды уходили со счётом 3:0 в пользу гостей.

Гибсон в отличие от россиянина действовал не так надёжно в воротах. И эта неуверенность прослеживалась и во второй двадцатиминутке, в самом начале которой после ошибки американца отличился Шон Курали — 4:0.

Хозяева пришли в себя только ближе к середине периода. Счёт голам «Анахайма» открыл Трой Терри, бросивший в левый верхний угол. А затем произошёл инцидент, чуть не перевернувший ход всего поединка: во время атаки «Дакс» защитник «Коламбуса» Адам Боквист случайно попал клюшкой в лицевую часть шлема Тарасова. Российский голкипер сразу упал на лёд, чем воспользовался Мэйсон Мактавиш, отправивший шайбу, по сути, в пустые ворота. А защитник Павел Минтюков записал на свой счёт голевую передачу.

После остановки игры Тарасов бросился к скамейке запасных, не дожидаясь помощи. Однако много времени на то, чтобы прийти в себя, спортсмену не дали. Элвис Мерзликин, который сменил Даниила в воротах, сразу же пропустил две шайбы и был отправлен на лавку в перерыве. Он в итоге провёл на льду всего 3 минуты 55 секунд. В этих двух эпизодах отличились всё тот же Мактавиш и Алекс Киллорн, которым вновь ассистировал Минтюков.

Таким образом, 20-летний защитник отметился первым ассистентским хет-триком в заокеанской карьере. Всего же на счету россиянина уже 20 результативных передач и три гола за «Анахайм» в 45 встречах в дебютном для него сезоне.

А «Дакс» благодаря стараниям россиянина ушли на второй перерыв при паритете и подарили болельщикам надежду на победу. Однако, к счастью «Коламбуса», повреждение Тарасова оказалось несерьёзным, и он смог выйти на лёд в третьем периоде. Возвращение Даниила вернуло надёжность в защитную линию «Блю Джекетс». Россиянин отразил 14 бросков по воротам и не пропустил ни одной шайбы. Всего он совершил за матч 27 сейвов.

В атаке «Коламбус» вновь стал демонстрировать ту игру, которая приносила плоды в начале встречи и на 47-й минуте гости разыграли трёхходовку, которую завершил Егор Чинахов.

Форвард отличился впервые с 29 января, когда оформил дубль в ворота «Сиэтла». Этот гол стал для него 15-м в регулярном чемпионате НХЛ. Всего же на счету россиянина 27 результативных действий.

Шайба, заброшенная Чинаховым, оказалась важной с психологической точки зрения. После неё игра «Анахайма» развалилась. Далее меньше чем через минуту Курали оформил дубль, в очередной раз обыграв Гибсона. А точку в матче поставил Бун Дженнер, убежавший от Минтюкова и поразивший пустые ворота. Таким образом, «Коламбус» уверенно победил 7:4, не позволив «Анахайму» совершить впечатляющее возвращение.

Тем временем Остон Мэттьюс продолжает ставить рекорды. В матче между «Аризоной» и «Торонто» (3:6) он оформил дубль и достиг отметки в 51 заброшенную шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. Тем самым американец переписал рекорд НХЛ, добравшись до знаковой отметки всего за 54 матча. Прежнее достижение — 62 встречи — принадлежало ему же и было установлено два года назад.

В списке лучших снайперов лиги он уверенно лидирует. У занимающего вторую строчку Сэма Райнхарта из «Флориды» только 39 голов, у форварда «Тампы» Никиты Кучерова — 36.