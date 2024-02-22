Ковальчук: будем надеяться, что в следующем сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не сомневался, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начнёт много забивать по ходу сезона НХЛ.

«Я в нём никогда не сомневался. Сезон длинный, бывают взлёты и падения, а свой высокий уровень он всегда держит. Будем надеяться, что в следующем сезоне он побьёт рекорд Гретцки», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

На счету россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён — 56 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах НХЛ с отдыхом с семьёй в Дубае.