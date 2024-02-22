Ковальчук: будем надеяться, что в следующем сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки
- РИА Новости
«Я в нём никогда не сомневался. Сезон длинный, бывают взлёты и падения, а свой высокий уровень он всегда держит. Будем надеяться, что в следующем сезоне он побьёт рекорд Гретцки», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
На счету россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён — 56 шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах НХЛ с отдыхом с семьёй в Дубае.