Рыбин считает, что критика в начале сезона сказывалась на игре Капризова в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился мнением о российском нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове, который набрал 14 очков в шести последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кирилл наконец-то нашёл свою игру, мы хорошо помним, что в этом сезоне у него были и матчи с отрицательными показателями. Думаю, сейчас уже можно говорить о том, что у них заиграла вся команда в целом. У Капризова достаточно интересные голы, в основном с ближнего пятака, и набрать в одной игре шесть очков, как это было с «Ванкувером», — очень мощно», — сказал Рыбин RT.

По мнению экс-хоккеиста, у Капризова есть потенциал, чтобы набирать большее количество очков в матчах.

«У Капризова есть потенциал для того, чтобы набирать ещё больше очков. Возможно, поначалу на нём сказывалась та критика, которая была в начале сезона. Но Овечкина тоже ругали, а теперь он забивает дубли. Сможет ли Капризов добиться победы в Кубке Стэнли вместе с «Миннесотой»? В НХЛ возможно всё, этим лига и удивительна. В ней никогда не знаешь, чего можно ожидать. Кто думал, что «Сент-Луис» одержит победу в 2019 году? А ведь какое-то время команда находилась на последнем месте в таблице регулярного чемпионата», — добавил он.

Ранее Алексей Дементьев заявил, что Капризов может выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой».