Дементьев считает, что Капризов может выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о российском нападающем «Миннесота Уайлд» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилле Капризове.

«О Кирилле нужно было говорить уже давно. Никто в НХЛ не раздаёт просто так места, особенно иностранцам, поэтому выиграть конкуренцию у других ребят и стать ведущим игроком команды дорогого стоит. Чего не хватает Капризову, чтобы встать на один уровень с Панариным и Кучеровым? Это уже равные хоккеисты», — заявил Дементьев RT.

Агент также ответил на вопрос, способен ли Капризов выиграть Кубок Стэнли в составе «Миннесоты».

«Вспомните, сколько лет Овечкин ждал своего Кубка Стэнли с «Вашингтоном»? Правильно, 13 лет. Тарасенко ждал его с «Сент-Луисом» семь лет, при этом в ноябре его команда располагалась на последнем месте в лиге и никто не думал, что они смогут выиграть этот трофей. Победу одерживает вся команда, включая тренеров и менеджеров. Капризов может быть ведущим игроком вместе с остальными лидерами, но нужно, чтобы все детали этого пазла совпали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.