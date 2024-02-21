Рыбин: Бобровский превзойдёт Гашека по победам в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который поднялся на 16-е место рейтинга по количеству побед за карьеру в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и находится в шаге от того, чтобы сравняться с легендарным Домиником Гашеком по этому показателю.

«Думаю, в этом сезоне Бобровский спокойно обойдёт Гашека по победам в НХЛ. Можно только порадоваться за то, что он впишет своё имя в историю такими большими буквами. Желаю Сергею как можно быстрее обогнать не только чеха, но и всех вратарей, что находятся выше. Успеет ли он ещё в своей карьере достигнуть показателя 500 побед? Тут надо учитывать не возраст Бобровского, а его профессионализм. Я играл с ним один год и не понаслышке знаю о его трудолюбии и отношении к делу. Если он избежит травм, то всё должно получиться», — заявил Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, можно ли сказать, что своей надёжной игрой Бобровский проложил дорогу в НХЛ для таких голкиперов, как Василевский и Шестёркин.

«Если говорить о молодом поколении, наверное, так и есть. Но давайте не будем забывать и о тех, кто был до Бобровского, — Ирбе и Хабибулине. Наверное, это в первую очередь они были теми людьми, кто прокладывал дорогу для всех других», — добавил он.

Напомним, что в матче с «Оттава Сенаторз» россиянин одержал 388-ю победу в карьере. Находящийся на 15-м месте Доминик Гашек имеет показатель 389 побед. Первое место в рейтинге занимает Мартин Бродер, у которого 691 победа.

Ранее Алексей Дементьев заявил, что Бобровский стал ориентиром для многих российских вратарей в НХЛ.