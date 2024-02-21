Дементьев: Бобровский стал ориентиром для многих российских вратарей в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал свою 388-ю победу в матчах регулярного чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на 16-е место по этому показателю среди вратарей за историю лиги.

«Бобровский построил великолепную карьеру в НХЛ, при этом стоит отметить, что он был незадрафтованным игроком, и тут надо отдать должное скауту Кену Худякову, который поставил на кон свою репутацию, когда Сергей пришёл в «Филадельфию». Бобровский стал ориентиром для многих российских вратарей. НХЛ такая лига, которая всегда ищет аналогию для всех хоккеистов. Насколько когда-то было сложно швейцарцам, норвежцам и датчанам, точно так же было тяжело и нашим голкиперам, чтобы доказать, что они имеют равные права со всеми.

Бобровский с Хабибулиным стали теми самыми забойщиками для наших ребят, которые, в свою очередь, не подкачали», — сказал Дементьев RT.

По мнению агента, вратари являются отдельной категорией людей с невероятной психологической и физической устойчивостью.

«Что такое игра вратаря? Ты не имеешь права расслабиться ни на секунду в каждом матче. Мы часто слышим, когда определённый хоккеист проводит на площадке больше 20 минут и это считается много, но голкиперы отыгрывают все 60 минут, им нужно находиться в тонусе и постоянно ожидать броска по своим воротам. Это совершенно отдельная категория людей. Только побывав в их шкуре, можно понять, насколько это всё сложно выносить», — добавил он.

Напомним, что 15-е место в списке занимает чешский голкипер Доминик Гашек, на счету которого 389 побед в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ.