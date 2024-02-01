Ковальчук: поездка на Игры Будущего меня вдохновит

Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук рассказал о поездке в Казань на Игры Будущего.

«Я с удовольствием съезжу в Казань, пообщаюсь с ребятами. Это меня только вдохновит. И это огромное событие для нашей страны — первые Игры Будущего в истории», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в матче звёзд на Играх Будущего.