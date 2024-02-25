Гол и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Флориды.

В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (пятая минута), Никита Кучеров (шестая), Брэйден Пойнт (26-я) и Люк Гленденинг (60-я). Российский форвард также записал в свой актив голевую передачу. У проигравших отличились Андерс Ли (54-я) и Брок Нельсон (58-я).

30-летний воспитанник московского ЦСКА упрочил лидерство в списке бомбардиров. На его счету 97 (37 заброшенных шайб + 60 голевых передач) очков.

На второй строчке располагается канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 93 (34 + 59) очка.

«Тампа» (67 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (60) — 11-е.

Ранее сообщалось, что Кучеров в четвёртый раз в карьере достиг отметки в 60 голевых пасов в НХЛ.