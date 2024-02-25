RT в Telegram
Подпишись

Гол и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Флориды.

В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (пятая минута), Никита Кучеров (шестая), Брэйден Пойнт (26-я) и Люк Гленденинг (60-я). Российский форвард также записал в свой актив голевую передачу. У проигравших отличились Андерс Ли (54-я) и Брок Нельсон (58-я).

30-летний воспитанник московского ЦСКА упрочил лидерство в списке бомбардиров. На его счету 97 (37 заброшенных шайб + 60 голевых передач) очков.

На второй строчке располагается канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 93 (34 + 59) очка.

«Тампа» (67 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (60) — 11-е.

Ранее сообщалось, что Кучеров в четвёртый раз в карьере достиг отметки в 60 голевых пасов в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить