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Кучеров в четвёртый раз в карьере достиг отметки в 60 голевых пасов в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает ставить личные рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

30-летний воспитанник московского ЦСКА сделал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» и в четвёртый раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 60 голевых передач.

Счет в матче 3:0 в пользу команды из Флориды. Идет второй период.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина позволила «Вашингтону» победить «Тампу» в матче НХЛ.

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