Канарейкин — о 60 голевых передачах Кучерова: это говорит о силе российской хоккейной школы

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделавшим более 60 голевых передач в четырёх сезонах регулярного чемпионата.

«Прежде всего, достижение Кучерова говорит о нашей сильной российской хоккейной школе. У нас рождаются такие таланты, которых впоследствии воспитывают детские тренеры, наставники команд из КХЛ продолжают развитие этих хоккеистов, чтобы в дальнейшем они смогли спокойно влиться в НХЛ и уже там определять результат своей команды и влиять на игру. Является ли игра в пас отличительной стороной нашего хоккея? Это действительно история нашего хоккея и именно то, что мы принесли в НХЛ ещё во времена Суперсерии 1972 года. В дальнейшем, с отъездом российских хоккеистов в эту лигу, у неё круто поменялось развитие в этом отношении, и лучшие моменты, которые есть у нашего хоккея, были взяты там на вооружение», — заявил Канарейкин RT.

Тренер также высказался о соперничестве Никиты Кучерова с канадцем Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» за звание лучшего бомбардира НХЛ по результатам текущего регулярного сезона.

«Это тоже в определённой степени столкновение двух хоккейных школ, в хорошем смысле этого слова. Каждый из хоккеистов несёт в себе то, что прививалось ему ещё с детства, и такое соперничество даёт только большие результаты. Тут я определённо за Кучерова, смотреть за его игрой одно наслаждение. У него есть не только врождённый талант, но и приобретённый за счёт своей работы, отношения и характера», — добавил он.

Ранее Канарейкин заявил, что Капризов, Кучеров и Панарин определяют дальнейшее развитие НХЛ.