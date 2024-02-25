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Канарейкин заявил, что Капризов, Кучеров и Панарин определяют дальнейшее развитие НХЛ

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о российском нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове, который набрал 18 очков в восьми последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Канарейкин заявил, что Капризов, Кучеров и Панарин определяют дальнейшее развитие НХЛ
  • AP
  • © Craig Lassig

«Во-первых, тут надо говорить о несомненном мастерстве Кирилла. Это абсолютно созревший мастер, который находится на пике своей карьеры, ему комфортно в команде, и он много лет является лидером в своём коллективе. Во многом игра «Миннесоты» строится через него и завязана на том, чтобы он завершал голевые комбинации. У него отличный бросок, а это самое главное», — сказал Канарейкин RT.  

Тренер также поделился мнением об игре Капризова в неравных составах.

«Хоккей состоит не только из игры команд в равных составах. При игре в большинстве своё время на площадке получают лишь лучшие, и это место надо ещё заслужить. Также необходимо уметь завершать голевой эпизод, поэтому тут всё крутится вокруг таланта игрока. Можно ли сравнивать Капризова по уровню его таланта с Кучеровым и Панариным? Если оставить за скобками Овечкина, который для нас просто всё, эти три игрока уже являются лицами НХЛ, и это те люди, которые сейчас определяют дальнейшее развитие лиги», — добавил он.

Ранее Новиков назвал Панарина явлением в мировом хоккее.

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