Новиков назвал Панарина явлением в мировом хоккее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я до сих пор не могу понять, что же такое Панарин, откуда он вообще взялся и как он играет. Это какое-то явление в мировом хоккее, и это было понятно ещё по тем временам, когда Брагин вызывал Артемия в сборную России. Мне очень запомнился один момент с ним, когда Панарин играл ещё в «Коламбусе» и забросил одну из своих шайб. Не могу сказать, что его катание находится на фантастическом уровне, о чём нам так часто говорят, но в том эпизоде Артемий бежал вдоль левого борта так, словно за ним гонится сторож, когда он в детстве лазил за яблоками в Коркине. У него уникальный бросок, который при этом и не очень-то сильный, как у того же Овечкина, но вратарям очень сложно с ним справиться», — сказал Новиков RT.

По словам тренера, трудно понять, в чём заключается секрет игры Артемия Панарина.

«Панарин пользуется длинной клюшкой. Сидни Кросби, для примера, всегда предпочитал более короткие, которые я никогда не приветствовал. Но в чём величие любого великого хоккеиста? Они делают всё довольно легко, и кажется, словно так может каждый. Это говорит о наивысшем таланте. Артемий — отличный пример русского парня в НХЛ, в том числе и для молодёжи, который, будучи человеком из глубинки, сам проложил себе дорогу», — добавил он.

Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси».