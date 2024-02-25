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Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает добиваться личных достижений в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).

30-летний воспитанник московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» оформил две результативные передачи и первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24.

У Кучерова на счету 37 голов и 63 голевых паса. Следом в списке лучших бомбардиров располагается Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (96 очков, 34 + 62) и Коннор Макдэвид (89 очков, 21 + 68) из «Эдмонтон Ойлерз».

Счёт в матче в Ньюарке 2:1 в пользу команды из Флориды. Идёт второй период.

Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о рекордах Кучерова.



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