Гол и три голевых паса помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Игра в Ньюарке завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Флориды.
В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (22-я минута), Брейден Пойнт (25-я), Брэндон Хагель (50-я), Никита Кучеров (59-я). Российский форвард также оформил три голевые передачи.
У проигравших отличился Тайлер Тоффоли (27-я).
«Тампа» (69 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (62) — девятое.
Ранее сообщалось, что Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ.