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Гол и три голевых паса помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Ньюарке завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Флориды.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (22-я минута), Брейден Пойнт (25-я), Брэндон Хагель (50-я), Никита Кучеров (59-я). Российский форвард также оформил три голевые передачи.

У проигравших отличился Тайлер Тоффоли (27-я).

«Тампа» (69 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (62) — девятое.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ.



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