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Кучеров повторил рекорд Овечкина по количеству сезонов со 100 и более очками

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает ставить рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард команды из Флориды сделал три результативных паса и забросил одну шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

Кучеров преодолел в четвёртый раз за карьеру отметку в 100 очков за регулярный чемпионат НХЛ.

Он сравнялся с показателем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Воспитанник московского «Динамо» был единоличным лидером среди россиян в этом рейтинге.

В активе Кучерова 102 очка (38 голов + 64 шайбы) в сезоне-2023/24. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Также россиянин вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя и более пасами.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ.





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