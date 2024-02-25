Кучеров повторил рекорд Овечкина по количеству сезонов со 100 и более очками
Форвард команды из Флориды сделал три результативных паса и забросил одну шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
Кучеров преодолел в четвёртый раз за карьеру отметку в 100 очков за регулярный чемпионат НХЛ.
Он сравнялся с показателем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Воспитанник московского «Динамо» был единоличным лидером среди россиян в этом рейтинге.
В активе Кучерова 102 очка (38 голов + 64 шайбы) в сезоне-2023/24. Он лидирует в гонке бомбардиров.
Также россиянин вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя и более пасами.
Ранее сообщалось, что Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в сезоне-2023/24 НХЛ.