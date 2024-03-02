Тарасенко: «Оттава» должна найти способ начинать матчи лучше

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался о поражении команды от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы должны найти способ начинать матчи лучше. В некоторых играх у тебя получается сделать камбэк и тогда всё хорошо, но такое будет происходить не всегда», — сказал Тарасенко в интервью журналистам после матча.

Встреча в Оттаве завершилась со счётом 5:3.

Тарасенко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Оттава» с 53 очками располагается на 15-й позиции в Восточном дивизионе. «Аризона» (53) занимает 13-е место на Западе.

Ранее шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.