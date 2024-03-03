Плющев не удивился решению «Вашингтона» выставить Кузнецова на драфт отказов НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение «Вашингтон Кэпиталз» выставить российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Насколько я понял из комментариев руководителей клуба, Евгений сам изъявил желание для такого решения. Это не стало для меня какой-то большой неожиданностью. Мы прекрасно знаем, что у Кузнецова были определённые проблемы по ходу этого сезона, и, по всей видимости, они отразились и на ситуации внутри команды. Судя по всему, здесь всё было обоюдно», — сказал Плющев RT.

Экс-наставник также ответил на вопрос, не пора ли Кузнецову подумать о возвращении в Россию.

«Не знаю, насколько это может быть лучше, поскольку у всех будет свой взгляд на происходящее, как и у самого игрока. Полагаю, Кузнецов понимает, что может вернуться в Россию, и никто не может запретить ему обсуждать эту тему. Но думаю, у Евгения уже не совсем простая ситуация с учётом всех проблем, которые у него были, и Жене нужно крепко подумать. В любом случае, как мы понимаем, сейчас он хочет найти для себя варианты в НХЛ. Но как говорил один классик: «Мало хотеть, надо мочь». Поэтому тут всё зависит только от него самого. Если Кузнецов считает, что у него ещё есть силы для исправления всех проблем, то это один вопрос. Если он мечется и желает найти какую-то отдушину для себя — тогда другой», — добавил он.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.