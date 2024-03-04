Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ
Три заброшенные шайбы позволили игроку набрать 300 очков за карьеру в НХЛ. Он стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 баллов. Для этого ему понадобилось 258 матчей.
По этому показателю россиянин уступает только Сидни Кросби (219), Александру Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240) и Евгению Малкину (240).
Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной».