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Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

Три заброшенные шайбы позволили игроку набрать 300 очков за карьеру в НХЛ. Он стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 баллов. Для этого ему понадобилось 258 матчей.

По этому показателю россиянин уступает только Сидни Кросби (219), Александру Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240) и Евгению Малкину (240).

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной».

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