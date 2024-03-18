Орлов подшутил над Кузнецовым во время интервью

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов рассказал о дружбе с защитником команды Дмитрием Орловым.

«Мы отлично ладим, много времени проводим вместе. Нам нравится компания друг друга. Мы тут вместе одну неделю, но в целом уже 15 лет, поэтому приятно получить немного помощи от него», — сказал Кузнецов после матча.

Во время интервью Орлов в шутку пытался поцеловать соотечественника и партнёра.

«Каролина» одержала победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. Орлов отметился дублем и двумя передачами, на счету Кузнецова — гол и пас.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ.