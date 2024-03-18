Фетисов уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о гонке российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин крутой. Если посмотреть, никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки, — он подобрался, подкрался, он каждое лето приезжает в Москву, и мы катаемся вместе, я его постоянно мотивирую: «Саш, самое обидное — это быть вторым, третьим не так уж обидно». Я уверен, что он дотерпит до этого момента», — цитирует Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 62 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. В общей сложности он забил 841 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету легендарного Уэйна Гретцки — 894 точных броска.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.