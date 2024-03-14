В тени гола Ничушкина визором и хет-трика Хоу от Задорова: Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Валерий Ничушкин забросил в третьем матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и принёс «Колорадо» победу над «Ванкувером». При этом защитник «Кэнакс» Никита Задоров по ходу встречи оформил хет-трик Горди Хоу, успев за первые 25 минут отдать передачу, забить гол и подраться с Джошем Мэнсоном. Александр Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, однако его ассист не помог «Вашингтону» избежать разгрома во встрече с «Эдмонтоном».

В очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге состоялись всего четыре матча регулярного чемпионата и в каждом из них россияне сумели отличиться.

«Вашингтон» Александра Овечкина продолжает борьбу за место в плей-офф. Получается это у команды с переменным успехом. После двух побед последовало поражение в матче с «Виннипегом» (0:3). Впрочем, отставание от заветной восьмой строчки в турнирной таблице Восточной конференции перед игрой с «Эдмонтоном» составляло всего три очка.

Однако улучшить положение дел команде Спенсера Карбери не удалось. Встреча с «Ойлерз» была провалена по всем статьям. Хотя всё начиналось не так уж плохо. Да, гости пропустили два быстрых гола в большинстве от Леона Драйзайтля и Конора Макдэвида, но не опустили рук и восстановили паритет всего за 145 секунд. И в обоих случаях активное участие во взятии ворот приняли российские хоккеисты.

Сначала в равных составах отличился Иван Мирошниченко. Форвард подобрал шайбу в правом круге вбрасывания и резким броском с разворота отправил её в створ. Этот гол стал вторым для молодого нападающего за «Вашингтон» в восьми матчах дебютного сезона. Первый он записал на свой счёт 8 марта в противостоянии с «Питтсбургом» (6:0).

А затем «Вашингтон» заработал большинство: за задержку соперника на скамейку штрафников отправился Райан Маклауд. И конечно же, таким шансом постарался воспользоваться Овечкин. Он традиционно бросил из своего «офиса», но защитник «Эдмонтона» заблокировал шайбу. Однако она отскочила к Коннору Макмайклу — 2:2. А капитан «Кэпиталз» записал на свой счёт очередную результативную передачу, которая стала 31-й в сезоне. Всего у него теперь 49 очков в 61 матче.

Кроме того, благодаря этому ассисту Александр вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он набрал 1534-е очко за карьеру в лиге и превзошёл Марка Рекки (1533). Следующий в очереди — занимающий 13-е место Джо Торнтон (1539).

Также россиянин поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в гостевых матчах. На выезде он заработал 742 очка и превзошёл показатель Джо Сакика (741). Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1298).

К сожалению для болельщиков «Вашингтона», в этом матче их любимцы не порадовали. Всего через 29 секунд игроки «Ойлерз» вновь вышли вперёд благодаря шайбе Зака Хаймана. Затем канадец ещё дважды огорчил вратаря «Вашингтона», благодаря чему оформил хет-трик, а в третьем периоде отличились ещё и Уоррен Фёгеле с Коннором Брауном, тем самым подведя черту под разгромом — 7:2.

Валерий Ничушкин после паузы в выступлениях, вызванной участием в программе помощи игрокам НХЛ, продолжает радовать болельщиков «Колорадо». Россиянин отметился в третьем матче подряд. Причём на этот раз в противостоянии с главным конкурентом «Эвеланш» за первое место в турнирной таблице Западной конференции — «Ванкувером».

Более того, форвард забросил решающую шайбу в овертайме. Гол, правда, получился довольно курьёзным. Снаряд залетел в ворота после отскока от визора россиянина, чему он сам, судя по трансляции, тоже очень сильно удивился. Теперь на его счету 47 очков (25 + 22) в 43 встречах.

При этом начиналась игра для «Эвеланш» не лучшим образом. К 25-й минуте команда горела со счётом 0:3. А главным действующим лицом в составе «Ванкувера» был ещё один россиянин — Никита Задоров. Защитник умудрился сделать хет-трик Горди Хоу. Сначала он отдал результативную передачу на соотечественника Илью Михеева, который прервал 34-матчевую безголевую серию. Затем забросил свою четвёртую шайбу в сезоне, а спустя 30 секунд подрался с Джошем Мэнсоном, после чего отправился на пять минут на скамейку штрафников.

Этот момент стал во многом поворотным в противостоянии. Уже в концовке второго периода Микко Рантанен размочил счёт, а в третьей «Колорадо» совершил на 14 бросков по воротам больше, чем соперник, — 17-3. И в итоге с двумя из них голкипер «Кэнакс» Кейси Десмит справиться не смог, как и с рикошетом от шлема Ничушкина в овертайме. Тем не менее «Ванкувер» остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, но «Колорадо» сократил отставание от него до трёх очков.

В двух оставшихся противостояниях игрового дня также не обошлось без активных действий россиян. Нападающий Алексей Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес» — 3:1. Форвард отметился голом во втором матче подряд и четвёртым в семи последних. А Владислав Наместников записал на свой счёт ассист, но его «Виннипег» уступил дома «Нэшвиллу» — 2:4.