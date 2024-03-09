Триумфальное возвращение: Ничушкин забросил и был признан первой звездой матча, Кузнецова обменяли в «Каролину»

Валерий Ничушкин провёл первый матч за «Колорадо» после участия в программе помощи игрокам. Во встрече с «Миннесотой» российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой, опередив совершившего 29 сейвов Александра Георгиева. В свою очередь, за несколько часов до дедлайна Евгений Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» на выбор в третьем раунде драфта, Клим Костин перешёл из «Детройта» в «Сан-Хосе».

Победный гол Ничушкина

На минувшей неделе сразу двое россиян завершили пребывание в программе помощи игрокам НХЛ. Но если Евгений Кузнецов сразу после этого был сослан в фарм-клуб «Вашингтона» и выставлен на драфт отказов, то Валерий Ничушкин стал целенаправленно готовиться к возвращению в основной состав «Колорадо». В конце февраля главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар заявлял, что для этого нападающему понадобится около недели, и не обманул. В ночь на 9 марта Большой Вэл (так его называют в Северной Америке) попал в заявку на домашний матч с «Миннесотой». И с ходу оказался во втором звене — с Кейси Миттельштадтом и Джонатаном Друеном.

Правда, начало этой встречи вряд ли порадовало российских болельщиков. Уже на 42-й секунде Натан Маккиннон помог отличиться Арттури Лехконену и не только достиг отметки 70 результативных передач, но и набрал 110-е очко, до четырёх увеличив отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. И обеспечил своей команде преимущество в счёте на ближайшие полчаса. Лишь в середине второго периода Кирилл Капризов чудесным пасом с бекхэнда нашёл Брока Фэйбера, восстановившего паритет отличным броском в угол.

Ничушкин же в это время продолжал обвыкаться на площадке, причём небезуспешно. Ещё в середине первого периода он поддавил Капризова и заставил того потерять шайбу в ходе розыгрыша большинства, после чего укатил на рандеву с Филипом Густавссоном. Однако швед выстоял, а чуть позднее на авансцену вышел и его коллега. Александр Георгиев также неоднократно исправлял ошибки одноклубников и за 60 минут совершил 29 сейвов, позволив «Эвеланш» дотерпеть до овертайма. Причём несколько раз он выручал, казалось, в абсолютно безнадёжных ситуациях. Как в концовке второго периода, когда затолкать шайбу в створ пытались сразу трое оппонентов.

В итоге триумфатор определялся в ходе дополнительной пятиминутки, где своих партнёров откровенно подвёл Капризов. Уже на 42-й секунде он был удалён за задержку клюшкой и предоставил «Колорадо» шанс поиграть в большинстве в формате «четыре на три». Правда, те долго не могли воспользоваться этим подарком. Маккиннон вместе с Лехконеном, Микко Рантаненом и Кейлом Макаром осадили ворота соперника, но застать врасплох Густавссона никак не получалось. Швед стоял стеной и справлялся как с дальними выстрелами, так и попытками Арттури забить с пятака.

И менее чем за полминуты до возвращения на лёд Капризова Беднар пошёл на отчаянный шаг и выпустил Ничушкина, фактически воссоздав их тройку с Маккинноном и Рантаненом. И именно она принесла «Эвеланш» важнейшую победу. Валерий откликнулся на пас Микко, выиграл борьбу у двух защитников и вратаря, после чего переправил шайбу в сетку. В итоге он был признан первой звездой матча, опередив Георгиева и Лехконена, а также вернулся в борьбу за место в пятёрке лучших российских бомбардиров первенства. С 43 (23 + 20) очками Валерий занимает седьмую строчку, уступая Павлу Бучневичу и Евгению Малкину пять баллов.

Отъезд Кузнецова

Важный поворот произошёл и в карьере другого российского участника программы помощи НХЛ. За несколько часов до дедлайна Кузнецов был обменян в «Каролину» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года. Причём «Вашингтон» согласился не только отпустить одного из своих самых высокооплачиваемых хоккеистов, но и удержать 50% от его зарплаты вплоть до окончания контракта. Таким образом, как в нынешнем, так и в следующем сезонах Евгений будет фигурировать в ведомостях обоих клубов, а его кэпхит (средний гонорар) составит $3,9 млн.

Как можно заметить, для «Вашингтона» эта сделка стала не самой выгодной. «Столичные» не только получили далеко не самую серьёзную компенсацию, но, по сути, избавились лишь от половины договора Кузнецова. Безусловно, даже это может стать подспорьем в вопросе привлечения новых исполнителей летом, но всё равно будет немного сковывать менеджмент обладателей Кубка Стэнли 2018 года.

Да и в целом довольно необычным выглядит решение удержать половину зарплаты спортсмена, чьё действующее соглашение истекает через полтора года. Ведь обычно к подобной практике прибегают в случае с обменом игроков, чей договор рассчитан до окончания нынешнего сезона. Например, прошлой весной лишь подобные ухищрения помогли «Рейнджерс» заполучить звёздных Патрика Кейна и Владимира Тарасенко, но ситуация с Кузнецовым стоит особняком и указывает на отчаянное положение «Кэпиталз», всеми силами пытавшегося избавиться от проблемного актива.

При этом сам центрфорвард уже успел не только посетить тренировочный центр «Каролины», но и провести первое занятие с командой. А заодно сфотографироваться с другими российскими полевыми хоккеистами коллектива — Андреем Свечниковым и Дмитрием Орловым, с которым они ранее защищали цвета «Вашингтона». А также поделиться мнением о новом этапе своей карьеры.

«Пока мало что понимаю — это эмоции и всё такое… (В Вашингтоне. — RT) я провёл 11 лет, мои дети там родились. Этот город занимает большое место в моём сердце. К сожалению, я вынужден уехать… на такой ноте, но такова жизнь. Ни о чём не жалею, и я всю жизнь буду вспоминать время, проведённое там», — признался Кузнецов The Hockey News.

По словам Евгения, он понимает, что в последнее время не демонстрировал тот уровень хоккея, который от него привыкли ждать. Но ощущает себя готовым адаптироваться к стилю новой команды и приносить ей пользу. Вне зависимости от того, необходимо ему сыграть попроще или принимать более сложные решения на льду.

«Я в предвкушении. Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Совершил много ошибок в жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — внести ценный вклад в игру. Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом... Я многому учусь. Как я уже говорил, это моя последняя возможность, мой последний шанс. Сейчас всё в моих руках», — заключил Кузнецов.

В свою очередь, в «Каролине» также высоко отозвались о россиянине. Генеральный менеджер Дон Уоделл назвал его «плеймейкером высокого уровня», готовым усилить атаку команды и добавить ей опыта выступлений в плей-офф. И уже совсем скоро у него будет шанс подтвердить слова функционера. Как стало известно, дебют Евгения за «Харрикейнз» состоится уже 9 марта в противостоянии с «Нью-Джерси».

В то же время Кузнецов стал далеко не единственным россиянином, сменившим прописку незадолго до дедлайна в НХЛ. Ещё пару дней назад Владимир Тарасенко был обменян из «Оттавы» во «Флориду», а «Нэшвилл» расстался сразу с двумя отечественными хоккеистами. Денис Гурьянов пополнил состав «Филадельфии», а Яков Тренин перешёл в «Колорадо». И наравне с Ничушкиным принял участие в победе над «Миннесотой», забравшей у «Торонто» права на 21-летнего нападающего Дмитрия Овчинникова. В то же время Василий Пономарёв стал частью большой сделки по приглашению Джейка Гюнцеля в «Каролину», в компании Майкла Бантинга и ещё нескольких активов отправившись в «Питтсбург».

Наравне с «Нэшвиллом» сразу два обмена с участием россиян провернул и «Сан-Хосе». Так, в «Калгари» был отпущен Никита Охотюк, а приобретён Клим Костин, у которого не заладилась карьера в «Детройте». В нынешнем сезоне он выходил на лёд лишь в 33 встречах и записал на свой счёт всего четыре (3 + 1) очка. Хотя год назад настрелял сразу 21 (11 + 10) за «Сент-Луис». Быть может, смена обстановки пойдёт на пользу и Даниилу Мироманову с Михаилом Воробьёвым. Первый попробует свои силы в «Калгари», второй — в «Вегасе».