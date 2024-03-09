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Беднар — о Ничушкине: очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о возвращении Валерия Ничушкина на лёд после прохождения программы помощи.
Беднар — о Ничушкине: очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия
  • Gettyimages.ru

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия. Выйти после такого на лёд и забросить в овертайме — это потрясающе», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

Накануне Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой».

Это был его первый матч после участия в программе помощи игрокам НХЛ.

Ранее Маккиннон отреагировал на то, что его одноклубник завершил участие в программе помощи НХЛ.

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