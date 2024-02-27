Маккиннон рад возвращению Ничушкина в «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отреагировал на то, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в программе помощи НХЛ.

«Он отличный парень, замечательный товарищ по команде и, конечно, потрясающий игрок. Здорово, что он вернулся в команду», — цитирует Маккиннона The Denver Post.

16 января НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Ничушкину разрешили возобновить тренировки с «Колорадо» после прохождения программы помощи игрокам НХЛ.