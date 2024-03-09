Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Сиэтл» в НХЛ

«Виннипег Джетс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Рика Боунесса.

Шайбы забросили Марк Шайфли (47-я минута), Адам Лаури (52-я), Николай Элерс (60-я). Владислав Наместников принял участие в первой голевой атаке, отдав результативную передачу Шайфли.

«Виннипег» с 85 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (67) располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации.