Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации

«Колорадо Эвеланш» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Джареда Беднара.

У победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (1-я минута), Валерий Ничушкин (63-я). Александр Георгиев отразил 29 бросков. В составе проигравших отличился Брок Фабер (31-я). Ему ассистировал Кирилл Капризов.

Ничушкин провёл первый матч после участия в программе помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. 29-летний воспитанник челябинского хоккея не играл с 11 января.

«Колорадо» с 85 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (67 очков) располагается на 12-й позиции.

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