RT в Telegram
Подпишись

Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации
  • AP
  • © David Zalubowski

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Джареда Беднара.

У победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (1-я минута), Валерий Ничушкин (63-я). Александр Георгиев отразил 29 бросков. В составе проигравших отличился Брок Фабер (31-я). Ему ассистировал Кирилл Капризов.

Ничушкин провёл первый матч после участия в программе помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. 29-летний воспитанник челябинского хоккея не играл с 11 января.

«Колорадо» с 85 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (67 очков) располагается на 12-й позиции.

Ранее генменеджер «Вашингтона» заявил, что Евгению Кузнецову нужно разобраться с личными проблемами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить