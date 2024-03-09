Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации
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Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Джареда Беднара.
У победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (1-я минута), Валерий Ничушкин (63-я). Александр Георгиев отразил 29 бросков. В составе проигравших отличился Брок Фабер (31-я). Ему ассистировал Кирилл Капризов.
Ничушкин провёл первый матч после участия в программе помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. 29-летний воспитанник челябинского хоккея не играл с 11 января.
«Колорадо» с 85 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (67 очков) располагается на 12-й позиции.
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