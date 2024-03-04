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Генменеджер «Вашингтона»: Кузнецову нужно разобраться с личными проблемами

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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался о ситуации касательно нападающего Евгения Кузнецова.

«Мы открыты ко всему, что даст ему возможность продолжить карьеру так, как он хочет. Я думаю, ему нужно разобраться с некоторыми личными проблемами, да и в игровом плане тоже», — приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе команды из столицы США.

Ранее Валерий Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.

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