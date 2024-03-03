Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ
- РИА Новости
«Евгений — отличный хоккеист. Он точно без работы не останется. В такие моменты нужно поддержать парня и дать ему время. Конечно, если у него будет желание, то мы всегда будем ему рады в КХЛ. Такие сложные периоды в карьере нужно просто пережить и выходить постепенно на свой уровень», — цитирует Каменского Sport24.
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.
Ранее Плющев не удивился решению «Вашингтона» выставить Кузнецова на драфт отказов НХЛ.