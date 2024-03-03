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Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал решение «Вашингтон Кэпиталз» выставить российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ
  • РИА Новости

«Евгений — отличный хоккеист. Он точно без работы не останется. В такие моменты нужно поддержать парня и дать ему время. Конечно, если у него будет желание, то мы всегда будем ему рады в КХЛ. Такие сложные периоды в карьере нужно просто пережить и выходить постепенно на свой уровень», — цитирует Каменского Sport24.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

Ранее Плющев не удивился решению «Вашингтона» выставить Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

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