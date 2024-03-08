Кузнецов назвал последним шансом свой переход в «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём обмене из «Вашингтона» в «Каролину».

«Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

«Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

Ранее Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.