Неутомимые: Капризов и Ничушкин набрали по три очка, Шестёркин и Тарасов оформили шатауты в очередных матчах НХЛ

Кирилл Капризов был признан второй звездой матча между «Миннесотой» и «Аризоной», в котором он оформил дубль и сделал ассист. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился во второй игре подряд после прохождения программы помощи игрокам, а также записал в свой актив две результативные передачи. Игорь Шестёркин отразил все 28 бросков по своим воротам и помог «Рейнджерс» взять верх над «Каролиной», а Дмитрий Тарасов вышел на замену на шестой минуте, когда «Коламбус» проигрывал «Монреалю» 0:3, и тоже ни разу не пропустил.

Усердие Капризова

Кирилл Капризов пытается затащить «Миннесоту» в плей-офф. 26-летний нападающий выдал очередной феерический матч и помог своей команде справиться с «Аризоной» в родных стенах (4:1). Пока от заветной восьмёрки «Уайлд» отделяет полдюжины очков.

Хозяева уверенно начали встречу с «Койотс», и на седьмой минуте россиянин открыл счёт, сначала обманув защитников и вратаря ложным замахом, а затем прошив оборону точным кистевым броском.

Также по теме На фоне возвращения Кузнецова: Свечников был признан первой звездой матча НХЛ, Капризов добрался до отметки 70 очков Кирилл Капризов набрал два очка и помог «Миннесоте» в овертайме вырвать важную победу у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ....

Ответ гостей последовал только в середине второго периода — отличился Ник Бьюгстад, но незадолго до второго перерыва Капризов проявил себя ещё раз. Во время розыгрыша большинства он выложил передачу Райану Хартману на пятачок — и американец не промахнулся. В итоге именно этот гол стал победным, так как «Аризона» больше не сумела огорчить Марка Андре-Флёри. Зато Капризов в концовке матча воспользовался тем, что соперник снял вратаря, и пополнил снайперский счёт ещё одним очком.

«Увлекательное зрелище, не правда ли? Такой малый… Последние игр 20 или сколько там… я ничего подобного не видел. Здорово за таким наблюдать; и свой подход к делу Кирилл не изменил. Забивает он или нет, производит эффект своим усердием, своей игрой [по всей площадке. — RT]. И сейчас он определённо пожинает плоды своего труда», — восхитился партнёром Брок Фэйбер.

В последних пяти матчах Кирилл забросил семь шайб, а также сделал три ассиста. Попутно он добрался до отметки 40 результативных передач за сезон второй раз в карьере и составил компанию Микко Койву, Райану Сутеру, Матсу Цуккарелло, Пьер-Марку Бушару и Микаэлю Гранлунду, которые совершали такое же количество пасов за «Уайлд» более чем в одной регулярке. Кроме того, матч с «Аризоной» стал для него 25-м в карьере с несколькими голами, благодаря чему он вышел на второе место в истории франшизы, сравнявшись с Заком Паризе. Больше только у Мариана Габорика (41).

Три очка Ничушкина и гол Мироманова

Валерий Ничушкин с блеском проводит матчи после прохождения программы помощи игрокам, словно у него и не было перерыва почти в два месяца. В предыдущем матче с «Миннесотой» он забросил шайбу и был признан первой звездой, а во встрече с «Калгари», которая стала 500-й в его заокеанской карьере, набрал 3 (1 + 2) очка и замкнул тройку лучших игроков.

В отличие от предыдущего матча, Большой Вэл оказался в ведущем звене «Эвеланш» вместе с Микко Рантаненом и Натаном Маккинноном, и уже на третьей минуте их связка показала свою эффективность. Лидер бомбардирской гонки бросил из левого круга вбрасывания, россиянин поборолся на пятачке и протолкнул шайбу дальше, а финн довершил начатое партнёрами.

Впрочем, «Флеймз» тут же огрызнулись и менее чем за пять минут не только восстановили паритет, но и вышли вперёд. Дебютным голом за новую команду отличился Даниил Мироманов, которого на флажке обменяли из «Вегаса». Интересно, что российский защитник больше всех в команде бросал по воротам в этом матче — на его счету аж восемь попыток.

Второй период остался целиком за гостями, которые просто уничтожили соперника, забросив пять безответных шайб за 20 минут. Второй из этих голов записал на свой счёт Маккиннон с передачи Ничушкина, а затем россиянин отличился и сам — блестящим кистевым броском поразил дальний угол ворот Даниэля Владаржа. Ну а третий игровой отрезок оказался абсолютно безликим на фоне предыдущего: команды на двоих нанесли всего 11 бросков по воротам.

Таким образом, в активе Ничушкина стало 24 гола в 42 матчах. Он вышел на четвёртое место среди всех россиян лиги. Столько же у Павла Бучневича, но нападающий «Сент-Луиса» провёл на 21 игру больше.

Между тем Маккиннон, в том числе и благодаря усилиям россиянина, ещё больше оторвался от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. Теперь у канадца 113 очков, что на шесть больше, чем у лидера «Тампы».

Вратарские подвиги

Прошедший игровой день стал богатым на подвиги российских вратарей, причём не обошлось и без принципиальных дуэлей. В матче «Каролины» и «Рейнджерс» друг против друга сыграли Пётр Кочетков и Игорь Шестёркин. Оба выдали просто феноменальную игру: страж ворот «Харрикейнз» отразил 23 броска, а его визави справился с 28.

Судьбу матча решил всего один гол, случившийся за восемь секунд до конца первого периода после обидного рикошета. Защитник «Каролины» Брэди Шей, по сути, срезал снаряд в свои ворота после броска Адама Фокса, и Кочетков не успел среагировать. А Шестёркин записал себе в статистику второй сухой матч подряд. До этого он отразил все 26 бросков в игре с «Сент-Луисом».

Игорь признался, что во встрече с «Каролиной» просто не мог сыграть плохо, так как это был день рождения его мамы. Закономерно, что именно голкипер был признан первой звездой встречи.

«Для нас это важная победа. Мы потрудились на славу. Так что это вполне заслуженно», — добавил россиянин.

Евгений Кузнецов вновь не отметился результативными действиями, однако главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор назвал его звено с Джейком Гюнцелем и Мартином Нечасом лучшим в этом матче. Специалист уверен, что в скором времени взаимопонимание игроков на льду наладится и результат придёт.

Блестяще проявил себя голкипер «Коламбуса» Дмитрий Тарасов, которому пришлось выйти на площадку спустя всего шесть минут после начала матча с «Монреалем». Дело в том, что его партнёр Элвис Мерзликин умудрился за это время пропустить три шайбы после четырёх бросков в створ. Россиянин же встал в рамку и отработал безупречно: отразил все 19 атак на свои владения. Атакующая линия «Блю Джекетс» старалась изо всех сил, чтобы перевернуть ход встречи, но на высоте оказался и вратарь соперника Кейден Примо, совершивший 41 сейв.

Непростой матч выдался для голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Его команда играла на выезде с «Далласом», и первая половина встречи осталась за хозяевами, которые забросили три безответные шайбы в ворота «Пантерз». Однако гости сумели собраться и дать сокрушительный ответ, а Бобровский — больше не пропустить. Как отметил Мэттью Ткачук, россиянин внёс весомый вклад в итоговую победу (4:3), которая стала для Сергея 392-й в карьере. Это позволило ему подняться на 14-е место среди всех вратарей в истории лиги.

«Хотя было 0:3, с лёгкостью могло бы быть и 0:8. Вполне могло бы быть. Он отлично поработал, чтобы мы удержали счёт. Мы ему сказали: «Держи ворота на замке в третьем периоде, и мы найдём способ победить». Что мы и сделали», — заявил нападающий.