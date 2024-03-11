На фоне возвращения Кузнецова: Свечников был признан первой звездой матча НХЛ, Капризов добрался до отметки 70 очков

Кирилл Капризов набрал два очка и помог «Миннесоте» в овертайме вырвать важную победу у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забросил 145-ю шайбу в заокеанской карьере и обошёл по этому показателю Александра Радулова. В свою очередь, Андрей Свечников был признан первой звездой матча «Каролины» с «Калгари» благодаря голу и двум ассистам, а Евгений Кузнецов провёл первый домашний матч за «Харрикейнз» и получил забавный подарок от главного тренера Рона Бриндамора.

Очки Капризова

Кирилл Капризов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до четырёх матчей, а его «Миннесота» одержала важную домашнюю победу над «Нэшвиллом» в овертайме. «Уайлд» продолжает борьбу за выход в плей-офф, но его положение довольно шаткое. Среди охотников на путёвку в Кубок Стэнли сразу у четырёх команд накануне этой встречи было равное количество очков (по 67): помимо команды Капризова, это «Сиэтл», «Калгари» и «Сент-Луис».

Начало игры осталось за хозяевами: уже на четвёртой минуте счёт открыл Юнас Бродин, разобравшийся на пятачке. Сначала в этом эпизоде ассист записали на Капризова, однако затем в протокол внесли изменения. Игроки «Предаторз» довольно быстро отыгрались, а на старте второго периода и вовсе вышли вперёд. Восстановить паритет «Уайлд» удалось лишь незадолго до перерыва, когда гости оказались в меньшинстве. После броска Матса Цуккарелло перед воротами Юусе Сароса возникла суматоха, и самым расторопным в этой толпе оказался российский нападающий «Миннесоты», протолкнувший шайбу мимо голкипера.

Этот гол стал для Капризова 31-м в нынешнем сезоне и 145-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кирилл обошёл Александра Радулова в списке лучших российских снайперов в истории лиги и поднялся на 33-е место. От Сергея Немчинова его отделяет семь точных бросков.

В третьем периоде «Миннесоте» вновь удалось выйти вперёд, однако соперник сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. И тогда главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс решил пойти ва-банк и снять вратаря. По правилам НХЛ при поражении в таком случае команда лишается даже одного очка, заработанного за ничью в основное время. По словам американского специалиста, положение команды таково, что этот риск был необходим — и в итоге он полностью себя оправдал.

В решающий момент вновь проявил себя Капризов, который вместе с Цукарелло вывел на бросок Мэтта Болди. Таким образом, россиянин добавил ещё одно очко в свою бомбардирскую копилку и довёл их количество до 70. Помимо Кирилла, до этой планки в нынешней регулярке из россиян добрались только Артемий Панарин (87) и Никита Кучеров (107).

Звезда Свечникова и вантуз Кузнецова

На руку Капризову и его команде оказался итог ещё одного матча игрового дня, в котором «Каролина» разгромила на своём льду «Калгари» (7:2) — одного из прямых конкурентов «Миннесоты» за выход в плей-офф.

Весомый вклад в этот результат внёс Андрей Свечников, записавший на свой счёт гол и две результативные передачи. Россиянин был одним из самых активных игроков на площадке, благодаря чему справедливо признан первой звездой встречи.

Игроки «Харрикейнз» просто задавили соперника с первых же минут матча, не давая продохнуть. За весь первый период гости смогли нанести лишь два броска в створ ворот Фредерика Андерсена, тогда как его визави, Даниэлю Владаржу, пришлось непросто: владения чеха были атакованы 16 раз — и трижды он оказывался бессилен. Во втором голе «Каролины» поучаствовал Свечников, и он же продолжил разгром «Флеймз» после перерыва. Россиянин по-футбольному сыграл в стеночку с Себастьяном Ахо и, получив обратную передачу, неотразимо бросил в незащищённый угол ворот. Ещё один ассист Андрей сделал в концовке, когда Теуво Терявяйнен установил окончательный счёт встречи.

«Мы просто хотели и дальше играть в свою игру. Мы чувствовали себя очень уверенно и контролировали ход матча», — прокомментировал крупную победу Свечников.

Уже вторую игру за «Харрикейнз» провёл Евгений Кузнецов, перебравшийся в Роли из Вашингтона. Россиянин, до этого не игравший с 27 января, пока не отметился результативными действиями, хотя был близок к этому в первом периоде отчётного матча. В один из моментов он получил шайбу на пятачке, но не сумел переиграть Владаржа. После матча нападающий отметил, что не зацикливается на собственной статистике: для него главное — приносить пользу команде.

«Я хочу восстановить форму и просто делать передачи, играть, усердно трудиться и делать всё, что нужно. Очки появятся. Я сейчас в таком положении, когда победа значит для меня больше… Вот во что я вкладываюсь. Для меня это больше, чем просто очки», — отметил Евгений.

В «Харрикейнз» россиянина приняли очень хорошо. Он признался, что комфортно чувствует себя в команде, хотя многие вещи для него в новинку. Интересно, что после игры с «Флеймз» главный тренер Род Бриндамор презентовал Кузнецову вантуз. Специалист со смехом заявил, что понятия не имеет, что это такое, однако, вероятно, это была отсылка к одному из недавних интервью Евгения. В нём он отметил, что в «Каролине» не ждут от него работы «сантехником на льду», а хотят, чтобы он был самим собой.