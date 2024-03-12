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Первый раунд Кубка Гагарина — 2024 установил два рекорда посещаемости

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что первый раунд Кубка Гагарина — 2024 установил два рекорда посещаемости.

Общая рекордная посещаемость матчей составила 407 270, а средняя — 9471.

Последним матчем первого раунда стала победа московского «Динамо» над минским (3:1), благодаря которой российский клуб вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.

Напомним, что в сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрёстный плей-офф, где команды из разных конференций сыграют друг против друга.

Ранее сообщалось, что ни одна серия первого раунда плей-офф КХЛ не дошла до седьмой игры. 

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