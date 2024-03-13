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Оши — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: он продолжает доказывать, что люди неправы

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о гонке российского форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Оши — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: он продолжает доказывать, что люди неправы
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что он побьёт рекорд, ведь он слишком хорош в забивании голов. Надеемся, что его тело выдержит. Все всегда говорят, что он собирается притормозить и не добьётся успеха, но он, кажется, продолжает доказывать, что люди неправы», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

Всего на счету Овечкина 840 голов. Он отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён на 54 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин верит в шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ.

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