Купер: такое ощущение, что Кучеров набирает четыре очка почти каждую игру
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- © Ian Maule
«Я и не подозревал, что сегодня Кучеров набрал четыре очка. Такое ощущение, что он набирает столько почти каждую игру», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.
Россиянин набрал 118 (41 + 77) очков в нынешнем сезоне. Кучеров обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117) в гонке бомбардиров.
«Тампа» (80 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.
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