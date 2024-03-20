Купер: такое ощущение, что Кучеров набирает четыре очка почти каждую игру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова.

«Я и не подозревал, что сегодня Кучеров набрал четыре очка. Такое ощущение, что он набирает столько почти каждую игру», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.

Россиянин набрал 118 (41 + 77) очков в нынешнем сезоне. Кучеров обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117) в гонке бомбардиров.

«Тампа» (80 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.

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