Не сбавляя оборотов: Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Никита Кучеров оформил хет-трик из передач и забросил шайбу в пустые ворота в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Он помог «Тампе» одержать победу над действующим чемпионом «Вегасом» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров, опередив Натана Маккиннона на одно очко. В свою очередь, Кирилл Капризов записал себе в актив 150-й гол в карьере и установил новый рекорд «Миннесоты» во встрече с «Анахаймом», а Валерий Ничушкин сделал два ассиста и позволил «Колорадо» на выезде обыграть «Сент-Луис».

Возвращение лидерства

Никита Кучеров просто неудержим в концовке регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Тампы» набрал четыре очка в гостевом матче с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров впервые с 3 марта. Сейчас россиянин опережает Натана Маккиннона на одно очко, а его результативная серия теперь составляет 11 матчей.

Однако начало встречи было не слишком обнадёживающим для Кучерова и его товарищей по звену. Именно они находились на льду, когда «Голден Найтс» открыли счёт на второй минуте. Спустя некоторое время игроки «Тампы» замешкались на смене и заработали командный штраф за нарушение численного состава, но на удивление эффективно провели эту двухминутку в меньшинстве и сравняли счёт.

А спустя некоторое время Кучеров предпринял сольный проход к воротам Эдина Хилла, но пробить его не сумел. Зато успел вновь подхватить отскочившую шайбу и выложить её на клюшку Энтони Дюклера на пятаке. Канадский нападающий не подвёл партнёров и вывел команду вперёд.

Второй период «Тампа» провела ни шатко ни валко, сумев нанести всего три броска в створ ворот соперника. «Вегас» же атаковал активнее и в конце концов огорчил Андрея Василевского, так что в третьем игровом отрезке командам пришлось начинать всё с начала. Не откладывая в долгий ящик тройка Кучерова соорудила гол Брейдена Пойнта в большинстве, но «Голден Найтс» ответили шайбой Бена Хаттона. А на 53-й минуте игры российский нападающий записал на свой счёт уже третий голевой пас, но основные лавры в этом эпизоде стоит отдать Пойнту. Канадец, получив шайбу, в одиночку разобрался с двумя защитниками, отыгрался от борта и поразил ворота Хилла.

В концовке матча «Вегас» снял вратаря, и тут Кучерову представился шанс проявить свои спринтерские качества. После выигранного вбрасывания Эрик Чернак выбросил шайбу из своей зоны, а россиянин совершил впечатляющий рывок и подправил снаряд в створ из-под защитника. Интересно, что в предыдущих двух матчах Никита также забивал в пустые ворота.

По итогам встречи российский нападающий был признан второй звездой после Пойнта. Эта игра с четырьмя очками стала для Кучерова 28-й в карьере, и это абсолютный рекорд «Тампы». А среди действующих игроков лиги больше таких мультиочковых встреч провели только Евгений Малкин (29), Александр Овечкин (32), Коннор Макдэвид (37) и Сидни Кросби (39).

Рекорд Капризова и первое очко Хуснутдинова

Российские игроки «Миннесоты» внесли весомый вклад в крупную победу над «Анахаймом» (4:0) на выезде. Кирилл Капризов забросил одну из шайб и был признан третьей звездой встречи. Таким образом, форвард продлил свою голевую серию до пяти матчей. А очки он набирает уже в восьмой игре подряд: за это время он записал на свой счёт десять голов и четыре ассиста. Личный рекорд отечественного хоккеиста — 14 результативных встреч в прошлом сезоне.

В отчётном матче лидер «Уайлд» отличился при розыгрыше большинства в середине второго периода. У ворот «Дакс» возникла неразбериха, шайба металась между игроками и именно 26-летний форвард сумел протолкнуть её за ленточку.

Этот гол стал для Капризова 150-м в карьере, и уроженец Новокузнецка вновь переписал рекорд франшизы. Чтобы добраться до этой отметки Кириллу потребовалось всего 265 игр в лиге, и быстрее него в истории «Миннесоты» этого не удавалось никому. Второе место теперь принадлежит Мариану Габорику, затратившему на это 383 матча. А среди всех действующих игроков НХЛ Капризов уступает по скорости забрасывания полутора сотен шайб только троим: Стивену Стэмкосу (245), Овечкину (234) и Остону Мэттьюсу (223).

Первым очком в заокеанской карьере отметился и Марат Хуснутдинов, который дебютировал за «Уайлд» только 15 марта. 21-летний нападающий выиграл вбрасывание в начале второй двадцатиминутки, шайбу подхватил Фредерик Годро, а завершил комбинацию Джон Меррилл.

После игры опытный канадский нападающий похвалил молодого партнёра, отметив, что он очень талантлив и будучи новичком, совсем не теряется на льду.

Два очка Ничушкина

Валерий Ничушкин продолжает активно набирать очки после возвращения в состав «Колорадо». Россиянин пропустил без малого два месяца из-за прохождения программы помощи игрокам и впервые после этого вышел на лёд 9 марта. С того момента он забросил три гола и отдал две результативные передачи, а в игре с «Сент-Луисом» пополнил копилку ещё двумя ассистами.

Оба его голевых паса пришлись на заключительный период, когда «Эвеланш» уступали со счётом 2:3, и помогли переломить ход игры. Сначала россиянин принял участие в розыгрыше большинства, завершившегося взятием ворот в исполнении Микко Рантанена, а затем помог финну оформить дубль и забросить победную шайбу. Большой Вэл перехватил небрежную передачу «Блюз», но не стал бросать сам, а отдал пас на свободное пространство партнёру, что стало верным решением. По окончании матча Ничушкин был признан третьей звездой.