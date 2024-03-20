RT в Telegram
Подпишись

Две передачи Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 4:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал в свой актив две результативные передачи.

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился забитой шайбой.

«Колорадо» (93) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (75) располагается на девятой позиции.

Ранее гол Марченко не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче НХЛ с «Детройтом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить