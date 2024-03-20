Две передачи Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 4:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал в свой актив две результативные передачи.

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился забитой шайбой.

«Колорадо» (93) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (75) располагается на девятой позиции.

Ранее гол Марченко не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче НХЛ с «Детройтом».