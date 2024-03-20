Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко
- © AP Photo/Wilfredo Lee
Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.
Россиянин набрал 118 (41 + 77) очков в нынешнем сезоне. Кучеров обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117) в гонке бомбардиров.
«Тампа» (80 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.
Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.