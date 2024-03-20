Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб

«Миннесота Уайлд» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:0.

Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала 150-й для него в карьере в НХЛ.

Форвард установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Для этого Кириллу понадобилось 265 матчей.

«Миннесота» (76) занимает девятое место в Западной конференции. «Анахайм» (49) располагается на 14-й позиции.

Ранее передача Кузнецова и 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Айлендерс».