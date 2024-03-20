Кучеров признан второй звездой матча «Вегас» — «Тампа»
Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.
В этой игре он набрал четыре (1 + 3) очка.
Лучшим игроком стал Брэйден Пойнт (2 + 0). Третьей звездой признан защитник «Голден Найтс» Бен Хаттон (1 + 0).
«Тампа» (80) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.
Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.