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Кучеров признан второй звездой матча «Вегас» — «Тампа»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.

В этой игре он набрал четыре (1 + 3) очка. 

Лучшим игроком стал Брэйден Пойнт (2 + 0). Третьей звездой признан защитник «Голден Найтс» Бен Хаттон (1 + 0).

«Тампа» (80) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.

Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.

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