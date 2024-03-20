Кучеров признан второй звездой матча «Вегас» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:3.

В этой игре он набрал четыре (1 + 3) очка.

Лучшим игроком стал Брэйден Пойнт (2 + 0). Третьей звездой признан защитник «Голден Найтс» Бен Хаттон (1 + 0).

«Тампа» (80) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (79) располагается на восьмой позиции в Западном дивизионе.

Ранее «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Костин отдал результативный пас.