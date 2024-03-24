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«Колорадо» одержал победу над «Питтсбургом», Тренин впервые забил за «Эвеланш»

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«Колорадо Эвеланш» одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:4.

К 36-й минуте встречи у «Пингвинз» шайбы забросили Ессе Пульюярви (8-я минута), Брайан Раст (16-я), Сидни Кросби (34-я) и Пьер‑Оливье Жозеф (36-я). После чего у «Эвеланш» отличились Шон Уокер (37-я), россиянин Яков Тренин забросил свою первую шайбу за команду на 40-й минуте, Джонатан Друен оформил дубль (44-я, 61-я), Натан Маккиннон (56-я).

Среди россиян голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34, форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил три броска, а нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 игровых минут.

«Колорадо» с 97 очками команда располагается на втором месте в Западной конференции и лидирует в Центральном дивизионе. «Питтсбург» идет 13‑м на Востоке (70 очков).

Ранее Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по количеству сезонов с более чем 25 заброшенными шайбами.

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