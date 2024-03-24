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Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с более чем 25 голами

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по количеству сезонов с более чем 25 заброшенными шайбами.
Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с более чем 25 голами
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

24 марта россиянин забросил две шайбы в ворота «Виннипег Джетс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В текущем сезоне «регулярки» у российского форварда теперь 26 голов, что позволило ему выйти на второе место в истории лиги по количеству сезонов с 25+ голами и сравняться с Яромиром Ягром. Теперь у обоих игроков по 18 сезонов.

Также до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 46 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года. 

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