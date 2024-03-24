Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с более чем 25 голами
- AP
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24 марта россиянин забросил две шайбы в ворота «Виннипег Джетс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В текущем сезоне «регулярки» у российского форварда теперь 26 голов, что позволило ему выйти на второе место в истории лиги по количеству сезонов с 25+ голами и сравняться с Яромиром Ягром. Теперь у обоих игроков по 18 сезонов.
Также до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 46 шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона за последние четыре года.