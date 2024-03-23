Лехконен — о погоне Овечкина за Гретцки: думаю, игроки «Вашингтона» злятся, но молчат

Финский тренер и эксперт Исмо Лехконен высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Если бы я был партнёром Овечкина, я бы сказал: «Чёрт с ним». Это неправильно, и я думаю, что некоторые игроки «Кэпиталз» очень злятся, но ничего не говорят», — приводит слова Лехконена Pravda.sk.

На счету игрока 846 шайб за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 48 голов в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ.