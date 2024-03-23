Пока Кузнецова чествовали в Вашингтоне: Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ, Мирошниченко и Малкин отдали по две голевые

Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» сломить сопротивление «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Лидер «Кэпиталз» забросил 846-ю шайбу в карьере и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 48. При этом Иван Мирошниченко впервые набрал два очка за встречу, в то время как Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в игре против бывших одноклубников. В свою очередь, ассистентский дубль Евгения Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в противостоянии с «Далласом», а Валерий Ничушкин поучаствовал в разгроме «Коламбуса».

Пусть очередной игровой день НХЛ включал в себя всего четыре матча, как минимум один из них привлекал колоссальное внимание публики, в том числе и российской. Ведь в этот день Евгений Кузнецов должен был вновь выйти на лёд ставшей для него родной «Кэпитал Уан Арены», но уже в форме «Каролины», в которую был обменян пару недель назад. А это означало сразу две вещи. Во-первых, обычная встреча обещала стать сверхпринципиальной и богатой на события. Во-вторых, недавно готовившим душещипательное трибьют-видео о Дмитрии Орлове сотрудникам «Вашингтона» было необходимо вновь взяться за работу.

В «бывшем доме» Кузнецова приняли неоднозначно. Уже на шестой секунде Александр Овечкин аккуратненько, как бы невзначай подставил подножку экс-партнёру и опрокинул его на лёд, вызвав у него смех. А на восьмой минуте на арене показали ту самую трогательную нарезку с участием нападающего. И зал отреагировал на неё пусть и не бурными, но аплодисментами, снова заставив Евгения улыбнуться.

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Правда, поводы для этого и так были. Ведь к этому моменту «Каролина» уже вела в счёте — первую из своих шайб забросил Себастьян Ахо, чья дуэль с Сонни Милано станет ключевой в этот вечер. Впоследствии оба оформят по хет-трику и будут признаны главными звёздами противостояния, но внимание российских болельщиков будет приковано к другим «героям». И Кузнецова в их числе не будет. Как и ранее в этом сезоне, во время пребывания в столице форвард откровенно «загрустит» и не отметится практически ничем за проведённые на льду 16 минут 21 секунду. Исключением станут лишь пара бросков и тройка силовых приёмов.

Зажигать же будут другие. В частности, Александр Овечкин и молодой Иван Мирошниченко, который впервые в заокеанской карьере наберёт два очка за матч. Да, в обоих случаях он будет записан в протокол лишь в качестве второго ассистента, но от этого его достижение хуже не станет. Ведь его своевременные передачи не только помогут Коннору Макмайклу в шестой раз огорчить Петра Кочеткова, а «Вашингтону» — выйти вперёд за шесть минут до окончания третьего периода, но и дадут возможность его капитану сделать очередной шаг в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

В середине второго периода Мирошниченко вышел в спецбригаде большинства и поучаствовал в шикарной многоходовой комбинации, поставившей в ступор всю оборону «Каролины». В ходе неё к шайбе поочерёдно успели прикоснуться все пятеро полевых хоккеистов хозяев, а своевременный пас Ивана позволил Дилану Строуму вывести на ударную позицию Овечкина. Карауливший на дальней штанге россиянин без особых проблем замкнул поперечную передачу и забил 846-й гол в карьере. Благодаря этому он сократил отставание от легендарного канадца (894) и попутно обошёл Джо Торнтона, поднявшись на чистую 13-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1540). Также он поразил ворота 175-го вратаря в лиге и по этому показателю уступает лишь Патрику Марло (177) и Яромиру Ягру (178).

На этом Овечкин не успокоился и девять минут спустя вновь отличился в ходе розыгрыша лишнего. Правда, на этот раз сам предстал в роли подносчика снарядов — на пару с Хенриком Лапьером. Подключившийся к атаке Джон Карлсон щёлкнул что есть силы и застал врасплох Кочеткова, чей процент сейвов по итогу противостояния составил всего 76%.

Тем не менее взять верх в основное время «Вашингтон» всё же не сумел. Причём постарались не только вышеупомянутый Ахо и ещё один новобранец «Каролины» Джейк Гюнцель, оформивший ассистентский хет-трик, но и Андрей Свечников. При содействии экс-форварда «Питтсбурга» он позволил Сету Джарвису отметиться в неравных составах и продолжил борьбу за место в топ-5 самых продуктивных игроков «Харрикейнз». На данный момент он занимает шестую строчку (17 + 29) и всего на очко отстаёт от Теуво Терявяйнена (21 + 26). Правда, финн провёл на 17 встреч больше.

В итоге основное время завершилось со счётом 6:6, а овертайм не выявил победителя, вследствие чего всё решилось в драматичной серии буллитов. По её ходу свои попытки реализовать не смогли как признанный мастер своего дела Кузнецов, так и Свечников с Овечкиным. А решающий бросок нанёс Строум, добавивший это достижение к своим трём результативным передачам.

В свою очередь, ударно соревновательный день провёл и другой звёздный отечественный ветеран. В отличие от «Вашингтона», «Питтсбург» не сумел преподнести сенсацию и расправиться в гостях со звёздным «Далласом», но крови тому попортил. И во многом благодаря действиям Евгения Малкина. Он разразился ассистентским дублем и взобрался на 38-ю строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ (1282), обогнав экс-форварда «Детройта» Алекса Дельвеккио.

Причём в обоих случаях пасы Малкина вышли на загляденье. Уже на третьей минуте он совершил эффектный слалом за воротами и не глядя отдал на Майкла Бантинга, а без малого 50 минут спустя повторил этот трюк. Правда, отдал не на дальнюю, а на ближнюю штангу, где уже поджидал Рикард Ракелль. Тем не менее на большее «Пингвинз» не хватило. Подопечные Майка Салливана уступили 2:4 и остались на 13-м месте в таблице Восточной конференции. До дающего право выступить в плей-офф восьмого — девять очков.

В отличие от «Питтсбурга», «Колорадо» уже вовсю готовится к борьбе за Кубок Стэнли, попутно разминаясь на аутсайдерах. На этот раз подопечные Джареда Беднара катком проехались по «Коламбусу», разгромив его со счётом 6:1. Два (1 + 1) очка набрал Натан Маккиннон, до трёх сократив отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров, а Валерий Ничушкин забил четвёртый гол после возвращения из «мини-отпуска». Да и в целом отыграл более чем впечатляюще, завершив встречу с показателем полезности «+2». Что можно сказать и об Александре Георгиеве, отразившем 23 из 24 бросков в створ.