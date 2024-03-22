Поражая воображение: Панарин оформил хет-трик, а Кучеров сделал покер из голевых передач в НХЛ

Артемий Панарин и Никита Кучеров стали главными звёздами своих матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» три раза поразил ворота «Бостона» и установил два личных рекорда, впервые достигнув отметки 41 гол и 97 очков за сезон. А форвард «Тампа-Бэй» оформил ассистентский покер во встрече с «Сан-Хосе» и оторвался от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров. В свою очередь, Никита Задоров оформил дубль с передач Ильи Михеева и помог «Ванкуверу» продолжить борьбу за Президентский кубок.

Снайперский подвиг Панарина

Ещё на заре своей карьеры будущая звезда «Рейнджерс» воспринимался преимущественно как хоккеист, который предпочитает выводить на ударную позицию партнёров, а не атаковать сам. И с годами ярлык не самого забивного нападающего плотно приклеился к Артемию Панарину, чему во многом способствовала и статистика. Если во времена выступлений в КХЛ на каждый разящий бросок у него приходилось по 1,4 паса, то в после переезда в Северную Америку — почти два. Так, перед стартом нынешнего сезона в активе россиянина значилось 216 голов и 445 передач, при этом гроссмейстерскую отметку в 30 шайб за регулярный чемпионат он преодолевал лишь трижды.

Однако нынешний соревновательный год позволил многим по-новому взглянуть на лидера «Рейнджерс». Он стал гораздо чаще завершать сам и уже к концу календарного года успел дважды отметиться как дублем, так и хет-триком, а впоследствии хоть и немного сбавил обороты, из лидеров гонки снайперов не выпал. Да, до занимавшего первую строчку Остона Мэттьюса было не добраться, но шансы побороться за место в четвёрке сильнейших были более чем высокими. А после успешного выезда в Массачусетс они стали ещё внушительнее.

В преддверии противостояния с «Бостоном» в активе Панарина значилось 38 точных бросков, а до преодоления заветной планки в четыре десятка оставалось совсем немного. И Артемий не стал растягивать удовольствие, покорив эту вершину уже к концу второго периода. С разницей в 11 с небольшим минут он, пусть и в довольно неказистой манере, дважды застал врасплох Джереми Свеймана и помог «Рейнджерс» не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.

Однако останавливаться на этом звёздный нападающий не стал и уже в самой концовке поразил пустой створ, поставив жирную точку в матче — 5:2. Тем самым он оформил седьмой хет-трик в карьере и пятый — в составе «синерубашечников». С момента его переезда в Нью-Йорк чаще это удавалось лишь Мике Зибанеджаду (шесть).

Однако на этом достижения Панарина не закончились. Он не только стал 13-м россиянином, на счету которого 40 и более голов за регулярку, но и установил личный бомбардирский рекорд, впервые набрав 97 (41 + 56) очков. Благодаря этому он продолжил преследовать Давида Пастрняка в гонке не только бомбардиров, но и снайперов. В первой он занимает пятую позицию, во второй — шестую.

Невероятное постоянство Кучерова

В свою очередь, очередной шаг к завоеванию второго «Арт Росс Трофи» сделал лидер «Тампа-Бэй», на протяжении последнего месяца демонстрирующий феноменальный уровень продуктивности. Никита Кучеров записал свою фамилию в протокол в 12-м матче подряд и не только оформил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии, но и собственноручно организовал разгром «Сан-Хосе» (4:1). И хотя сам он ни разу не зажёг красный свет за воротами оппонента, был признан первой звездой — как и Панарин.

Также по теме Не сбавляя оборотов: Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, Капризов установил рекорд «Миннесоты» Никита Кучеров оформил хет-трик из передач и забросил шайбу в пустые ворота в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Он помог...

Да, вклад Кучеров в первый гол «Лайтнинг» был не таким весомым. Формально он стал одним из участников комбинации, но всю работу сделали исполнивший своевременный пас на пятак Виктор Хедман и великолепно разобравшийся в эпизоде Ник Пол. Однако впоследствии гости умудрились пропустить от худшей команды НХЛ и вышли на заключительный период при равном счёте. И именно тут россиянин по-настоящему включился и помог Брейдену Пойнту оформить дубль, а Энтони Дюклеру — в четвёртый раз отличиться за новый для себя коллектив.

При этом во всех трёх случаях именно Кучеров выступал в роли первого ассистента, а две последние шайбы вышли особенно эффектными. Сначала россиянин шикарной поперечной передачей вывел Дюклера на встречу с вратарём «Шаркс», а затем выиграл борьбу у борта и, стоя на коленях, покатил на оказавшегося на пятаке Пойнта.

Таким образом, Кучеров первым из россиян дважды покорил планку 120 очков за чемпионат (41 + 81) и на пять оторвался от своего главного конкурента в борьбе за приз лучшему бомбардиру — форварда «Колорадо» Натана Маккиннона. А также переписал на себя ещё одно достижение «Тампа-Бэй», в четвёртый раз за сезон настреляв четыре балла за встречу.

Дубли Задорова и Михеева

Но если к фантастическим выступлениям Кучерова и Панарина все уже давно привыкли, то увидеть нечто подобное в исполнении российских легионеров «Ванкувера» было крайне неожиданно. Да, по итогам игрового дня Никита Задоров и Илья Михеев не сумели похвастать хет-триками и ассистентскими покерами, но организовали ровно половину шайб команды в противостоянии с «Монреалем» и помогли «Кэнакс» продолжить сражение за Президентский кубок. На сегодня они делят вторую строчку с «Рейнджерс» и уступают лишь действующему обладателю трофея — «Бостону».

Причём для этого россиянам хватило менее 240 секунд. На 16-й минуте первого периода Михеев в первый раз вывел на ударную позицию Задорова, а в самой концовке повторил этот трюк. Защитник дважды оставил не у дел Сэма Монтембо и лишь второй раз в карьере забросил более одного раза за матч. В апреле 2023-го он трижды поразил ворота «Сан-Хосе».

Впоследствии «Монреаль» пропустил в третий раз и, пусть не уступил всухую, разгрома всё же не избежал. За восемь минут до сирены точку поставил Нильс Оман, а одним из ассистентов стал Василий Подколзин, набравший первое очко в чемпионате. Однако шайба Задорова так и осталась победной, а сам он был признан первой звездой, в то время как Михеев — второй.