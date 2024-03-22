Панарин стал вторым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижение форварда Мики Зибанеджада оформив три хет-трика в одном сезоне НХЛ.

Россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2).

Напомним, что Панарин отправил по три шайбы в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1). Таким образом, форвард стал вторым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с тремя хет-триками в одном сезоне НХЛ.

В сезоне-2020/21 три хет-трика в одном регулярном чемпионате НХЛ оформил Зибанеджад.

Ранее сообщалось, что Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за сезон в НХЛ.